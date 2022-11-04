Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün 'güncel askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 22 zanlı adliyeye sevk edildi.Hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.FETÖ'nün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'daki 23 adrese 2 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kamu kurumlarına sızmaya çalıştıkları ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, aralarında mahrem imam, muvazzaf binbaşı ve doktorun da bulunduğu, çoğunluğu ihraç askeri personel 22 zanlı yakalanmıştı.Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 7 bin 670 avro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hatlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.