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Erkek hastaya hamile raporu, hastalık nedenine ise 'ölüm'!

Zonguldak'ta özel bir hastanede erkek hastaya hamile raporu verildi, 10 gün istirahat alan kişinin hastalık nedenine ölüm yazıldı. Böyle 7 rapor daha olduğunu söyleyen doktor, sisteme sızıldığını söyleyerek, suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 4.11.2022 - 16:25 Güncelleme: 4.11.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Erkek hastaya hamile raporu, hastalık nedenine ise 'ölüm'!Zonguldak'ta işyeri hekimliği bilgi sistemini ele geçirerek sahte rapor düzenlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ'a gelen bilgide kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi.

Bunun üzerine geriye dönük raporları inceleyen Tuğ, ekim ayında hiç görmediği kişilere kendi ismiyle rapor düzenlendiğini fark etti.

9 rapordan birinde erkek hastaya 'hamile', 10 gün istirahat yazılan bir hastaya da hastalık sebebinin 'ölüm' olarak yazıldığını söyleyen Tuğ, olayın hackerlık olabileceğini düşündü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Olayı il sağlık müdürlüğüne bildiren doktor, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

Adana'dan bir kişinin kendisi hakkında ölüm raporu verildiğini söylediğini aktaran Tuğ, 'Kendisi hakkında tarafımdan ölü raporu verildiğini söylüyor. Biz yine sisteme baktık. Öyle bir şahıs var. Aynı şahsa 10 gün dinlenme raporu verilmiş. Adana'da 10 günlük rapor verilmiş' dedi.

HASTALIK SEBEBİ 'ÖLÜM'

İstirahat raporunda hastalık sebebine 'ölüm' yazıldığını söyleyen doktor, 'Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. İzah ettik. Ölüm olsa ölüm belgesi doldurulması gerekiyor. Adam ölü görülmüyor. Sağlık Müdürlüğü bile anlayabilmiş değil. Ne oluyor derken tekrar incelemeye başladık. Ekim ayını açtık. 7 rapor daha bulduk. Tümünü çıkartıp avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk' diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın şikayete istinaden başlattığı soruşturma sürüyor.

Erkek hastaya hamile raporu, hastalık nedenine ise 'ölüm'!
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