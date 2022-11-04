Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor

Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi yaşayan Fransa’da hükümet, hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katlama çabasına girdi. Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün (EPR) inşasını ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda tartışılması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları yanında ülkedeki 56 reaktörden 24’ünün zorunlu bakım ve denetlemeler nedeniyle kapalı olması, 2021’de nükleer enerji gücünü artırmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u acil kararlar almaya sevk ediyor.Bu dönemde rutin denetim ve bakım nedeniyle 32 reaktörün kapalı olması, eskiyen 14 reaktörü 17 yıl içerisinde tamamen devre dışı bırakmak istediğini dile getiren Macron’un planlarını da tekrar gözden geçirmesine neden oldu.