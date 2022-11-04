Beyaz Reform sonrası ilk TUS! Bakan Koca duyurdu! Yerleşme oranı yüzde 99

Sağlık Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Sınavıyla ilgili önemli bilgiler verdi.'YERLEŞME ORANI YÜZDE 99'Bakan Koca, yüzde 99 yerleşme oranına ulaşıldığını belirterek 'Beyaz Reform'dan sonraki ilk Tıpta Uzmanlık Sınavıyla, kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9.425 kontenjana, uzman adayı 9.326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı %99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. TUS'UN ve Reformun sonucu hayırlı olsun.' dedi.'BUGÜNE KADAR YAPILAN 72 TIPTA UZMANLIK SINAVININ BİRİNCİSİ, EN YENİSİ!'Koca paylaşımında 'TUS'ların birincisi: %99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 Tıpta Uzmanlık Sınavının birincisi, en yenisi! Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.