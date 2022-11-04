  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO'da duyurdu: Putin'le mutabık kaldık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. MÜSİAD EXPO'da açıklamalarda bulundu. Putin ile tahıl koridoru konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Karadeniz'den sadece gelişmiş ülkelere değil, az gelişmiş ülkelere de ve ücretsiz olarak tahıl sevkiyatı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO'da duyurdu: Putin'le mutabık kaldık!
Ekleme: 4.11.2022 - 11:37 Güncelleme: 4.11.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO'da duyurdu: Putin'le mutabık kaldık!
19. MÜSİAD EXPO Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'FUARA İLGİNİN YOĞUN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'
Her 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD'da bu sene 24 farklı sektörden 500'e yakın firmanın ürünleri sergileniyor. Ülkemiz içinden ve dışından fuara ilginin yoğun olduğunu öğrendim.

'PEK ÇOK ÜLKE SON YILLARIN EN YÜKSEK ENFLASYONUYLA BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte bu yeni gerçeklik karşısında birçok ülke yalpalamakta, çaresiz kalmakta. En çok hissedenler ise Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

'PUTİN İLE HEMFİKİRİZ, İHTİYACI OLAN ÜLKELERE ÜCRETSİZ GÖNDERECEĞİZ'

Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamadığı için can veren her çocuğun acısı vicdanlarımızı kanatıyor. Bu trajedilerin sona ermesi için hiçbir çaba gösterilmiyor. Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterresle yaptığım konuşmada da 'G20'de bunu gündeme getirelim, dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş fakir ülkelere mi bunu göndereceğiz. Bunun için orda adım atalım, tahılı az gelişmiş ülkelere gönderelim, destek verelim' görüşümü ilettim. Sayın Putin ile görüşmemde de bu konu gündeme geldi. Putin, 'ücretsiz olarak tahılı Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim' dedi. Hemfikir olduk, mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Bu ayın 13,14'ünde Putin ile Bali'de bir araya geleceğiz ve orda da bu görüşmeleri yapacağız. Afrika'nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız.

'BİZİM PAZARIMIZ KOLAY KOLAY BİTMEZ, KÜÇÜLMEZ'

Ülkemizin ekonomik politikasını yaşadığımız tecrübelerle yeniden inşa ediyoruz. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme konusunda kat edilen mesafeyi görüyoruz. Resesyon ile birlikte daralan pazarın ihracatçılarımızı zorlamaya başladığını görüyoruz. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.

'İŞ DÜNYAMIZIN FİNANSMAN TALEBİNİ KARŞILAYACAK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Karadeniz'deki gaz konutların ihtiyacını karşılamayla birlikte elektrik üretiminde de kullanılacak. Kaybettiğimiz avantajı hızla telafi edebiliriz. Enerji konusundaki çözüm arayışları kesintisiz sürüyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakları teşvik ediyoruz. İş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaların oluşturulması için çalışıyoruz.'
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı