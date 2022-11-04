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Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj: Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Türkiye'yi kalkındıracak, donanımlı ve erdemli gençler yetiştirmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olan, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz'' dedi.

Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj: Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz
Ekleme: 4.11.2022 - 10:33 Güncelleme: 4.11.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj: Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında, salgın günlerinde eğitim sistemlerinde oluşan tahribata dikkat çekerek şunları söyledi:

''Eğitim zirvemizin ikincisi münasebetiyle sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kültürlerin medeniyetlerin ve kıtaların kavşak noktası, şehirlerin incisi güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Maarif Vakfı yönetimiyle birlikte zirvenin icrasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

İnsanlık olarak son iki buçuk yıldır sağlık kriziyle başlayan akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyız. Velilerimiz öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlılığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız daha önce hiç alışkın olmadığı sorunlarla mücadele ediyor.''
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"TÜRKİYE OLARAK BUNUN ADINA DA TEKNOFEST KUŞAĞI DİYORUZ"

Türkiye'yi kalkındıracak nesiller yetişmesinde eğitimin önemini vurgulayan Erdoğan, ''Hangi kademede olursa olsun evlatlarımızın eğitim öğretim hayatlarını sağlıklı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim alt yapısının iyileştirilmesinden, öğretmen kadronuzun güçlendirilmesine, yeni metotların ortaya koyulmasından öğrenci yeteneklerinden geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olan, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz'' dedi.

''SAMİMİYETLE ÇABA HARCAYAN VAKFIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ"

Maarif Vakfı'nın 6 farklı kıtada ülkemizin bayrağını dalgalandırdığını söyleyen Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil manevi açıdan da en mücehhez şeklinde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken dost ve kardeşlerimizi asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Maarif Vakfı'mız milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın altı farklı kıtasında ülkemizin maarif bayrağını dalgalandıran hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz.

EĞİTİMDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR TARTIŞILACAK

İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına, gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesin de anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini dikiyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen zirvede, gelecek perspektifleriyle, eğitimde kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacak.
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