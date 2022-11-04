Bakan Özer'den HDP'li Paylan'a 'bıyık' yanıtı: Siz hayal kırıklığısınız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Vekili Garo Paylan’ın, “Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız” sözlerine “Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız” şeklinde yanıt verdi.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özeri, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam ediyor.HDP Diyarbakır Vekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, “Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Tam biat etmemiştiniz. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Hangi müdüre gitsem hangi okula gitsem bıyık bırakmış okul müdürleri bıyık bırakmışlar. Biat etme sanatı” ifadelerini kullandı.'YAZIKLAR OLSUN SANA'Bunun üzerine Bakan Özer, 'Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?” dedi.