Ankara'da silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Taksici esnafını canından bezdirmişlerdi...

Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü, gözünü taksici esnafının alın teri ile kazandığı ekmek parasına göz dikti. Örgüt, haraç vermeyi kabul etmeyen taksicileri tehdit ederken, duraklarını bastıkları ortaya çıkmıştı. Ankara Gasp Büro ekipleri, esnafı canından bezdiren suç örgütüne yönelik düzenlediği şafak operasyonu ile çökermişti. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından 20 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında taksici esnafını tehdit eden, yağmalayan, haraca bağlamaya çalışan, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILARAnkara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istediği ortaya çıktı. Suç örgütü ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engellerken durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdiği belirlendi. Örgüt finansal kaynağını ise; il dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONUAnkara Gasp Büro ekiplerinin 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda 116 adet reçete tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERAnkara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine getirilen 20 şüpheli 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.