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Beyaz Gazete
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ABD'li dergiden dikkat çeken analiz: Avrupa Türkiye'ye daha çok bel bağlayacak! 'Erdoğan'ın sırrı'

Tahıl krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığıyla çözüldü. Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken ABD'li dergiden de dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde Başkan Erdoğan'ın süreçte izlediği yol tek tek anlatılırken Türkiye'nin artan rolü ve etkisine dikkat çekildi. Erdoğan'ın sırrı merak konusu oldu.

ABD'li dergiden dikkat çeken analiz: Avrupa Türkiye'ye daha çok bel bağlayacak! 'Erdoğan'ın sırrı'
Ekleme: 4.11.2022 - 10:17 Güncelleme: 4.11.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
ABD'li dergiden dikkat çeken analiz: Avrupa Türkiye'ye daha çok bel bağlayacak! 'Erdoğan'ın sırrı'
ABD merkezli Insider'da yer alan bir analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın artan rolüne ve etkisine dikkat çekildi.

Sivastopol saldırısı sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Tahıl krizinin yeniden patlak vermesinin ardından Başkan Erdoğan bir kez daha devreye girdi. Putin ve Zeenskiy ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan krizi çözdü.

Dünyanın bir kez daha rahat nefes almasına olanak sağlayan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptı ve "Ukrayna topraklarından Türkiye'ye tahıl tedarikine, Türkiye'nin bir bütün olarak çatışmadaki tarafsızlığını ve Türkiye'nin yeteneklerini göz önünde bulundurarak gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Türkiye'nin tahıl işleme endüstrisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı. Burada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye ile işbirliğine devam edeceğiz" dedi.

İNCEBİR ÇİZGİDE YÜRÜDÜ

Başkan Erdoğan'ın başarısı tüm dünyanın gündemine otururken ABD'li dergi Insider'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Çatışma boyunca Türkiye'nin ince bir çizgide yürüdüğü belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığı aynı zamanda Kırım'ın ilhakını tanımadığını, ve Kırımın sahiplerine geri verilmesi gerektiğini belirttiği vurgulandı.

İKİ TARAFI MASAYA GETİREBİLECEK ÜLKELERDEN BİRİ

Yaşanan gelişmelerle türkiye'nin giderek daha önemli bir bölgesel oyuncu haline geldiği ve, her iki tarafı da masaya getirebilecek gibi görünen birkaç ülkeden biri olduğu belirtildi.

KİLİT ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Küresel açlık krizinin çözümünde Türkiye'nin BM ile birlikte büyük bir rol oynadığına dikkat çekilen haberde, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında faaliyet gösteren Ukraynalı komutanları serbest bıraktığı bir esir değişiminde de önemli bir rol oynadı.

Öte yandan Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında barış görüşmelerine de olanak sağladığına dikkat çekildi.

BATI GİDEREK DAHA FAZLA BEL BAĞLAYACAK

Türkiye'nin uluslararası sahnede önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen analizde, Batı'nın önümüzdeki aylarda Türkiye'nin etkisine giderek daha fazla bel bağlayabileceği belirtildi.


ROLÜ VE ETKİSİ GİDEREK ARTIYOR

Son dönemlerde yaşananları inceleyenlerin Türkiye'nin artan rolü ve etkisini giderek daha fazla arttığını görebileceği belirtildi.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEDİ

Tarımsal piyasalar araştırma şirketi SovEcon'un başkanı Andrei Sizov, ise, Twitter'da "Ankara'nın burada son sözü söyleyebileceğini ancak Putin üzerinde bu kadar etkili olmasını beklemiyordum" dedi. "Erdoğan'ın sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum."
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