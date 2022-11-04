ABD'deki gizemli sekiz saatini hamburgerle perdelemeye çalışmıştı... Kılıçdaroğlu Londra'da da hamburger yedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerden habersiz tam sekiz saat ortadan kaybolmuş, bu durum Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı.Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Hamburger yemeye gittik.' demişti.Geçtiğimiz günlerde kayıp sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu, KRT TV yayınını terk etmişti.LONDRA'DA HAMBURGER YEDİKonuya açıklık getirmekten kaçınan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra'da olan Kılıçdaroğlu, hamburger yerken fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında 'Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere...' ifadelerini kullandı.