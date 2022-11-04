6'lı masanın ilk icraatını Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Yazıların puntosunu, satır aralıklarını, fontlarını belirledik...
6'lı masa bugüne kadar yaptığı toplantılarda bir aday belirleyemezken, benzer bildiriler yayınlayarak dağıldı. 6'lı masada yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel başkanlarının ilk icraatını katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Babacan; bildirilerin dili, yazı fontu, puntosu, kağıttaki kenar boşluklarının çalışma grubu tarafından belirlendiğini söyledi.
6'lı masa ilk icraatına imza attı. Gelişmeyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Bir canlı yayına katılan Babacan, yazı fontu, puntosu, kenar boşlukları ve kullanılacak dilin belirlendiğini söyledi. Babacan, Almanya ve Hollanda gibi başarılı bir model olacaklarının da altını çizdi.
BABACAN: YAZI PUNTOSU VE FONTUNU BELİRLEDİK
Ali Babacan Karar TV'de katıldığı yayında masada bir çalışma grubu kurduklarını, bu grubun çalışmalarına süratle başladığını söyledi.
Babacan, 6'lı masanın çalışmasını heyecan dolu sözlerle anlattı:
Ortak çalışma grubumuzu 2 Ekim'de kurduk ya, arkadaşlar hemen 8 Ekim'de çalışmaya başladı. Çalışma esas, usüllerini belirlediler.
Yazılacak metinlerde kullanılacak punto, font, satır aralığı, marjlar, metinlerin dili...
Sunucunun, '6'lı masada Almanya modeli' sözleri sonrası Babacan, Almanya, Hollanda gibi iyi çalışan demokrasi modelleri. İtalya'da mesala sık sık kavga ediyorlar. Kim niye dağılıyor, kim nasıl birlikte yapabiliyor? Türkiye bu süreci ilk defa yaşayacak.
6'LI MASA 7 KEZ TOPLANMIŞTI
6'lı masa bugüne kadar 7 kez toplandı. Toplantıların sonucunda henüz bir aday belirlenemedi veya karar alınamadı. Eleştirilen odağındaki masada bugüne kadar 7 kez de bildiri yayınlandı.