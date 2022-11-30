Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü. Anketlerde beklenti yaklaşık olarak yüzde 4 seviyeleriydi.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı.Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı.Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı.İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 96,2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123,0 arttı.İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8 oldu.Ekonomistler üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında büyümesini bekliyordu.Yapılan anketlerin sonucuna göre ekonomistler, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 ve 2022 yılının tamamında ise yüzde 5,2 büyümesini bekliyordu.Bu arada kredi derecelendirme kurumundan dünyanın en önemli ekonomik topluluklarına kadar toplam 8 uluslararası kuruluşun tümü de Türkiye'nin yılsonu büyümesine dair tahminlerini yukarı yönlü revize etti.IMF: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarttı.S&P: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıkarttı.Fitch Ratings: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4,5'tan yüzde 5,2'ye çıkarttı.Moody's: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarttı.EBRD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıkarttı.OECD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkarttı.Goldman Sachs: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıkarttı.Dünya Bankası: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 4,7'ye çıkarttı.