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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı

3. çeyrek Türkiye ekonomisi büyüme verisi açıklandı. Buna göre Türkiye yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ekleme: 30.11.2022 - 10:14 Güncelleme: 30.11.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü. Anketlerde beklenti yaklaşık olarak yüzde 4 seviyeleriydi.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %21,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

GSYH, CARİ FİYATLARLA 4 TRİLYON 258 MİLYAR 168 MİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 12,6, İTHALATI İSE YÜZDE 12,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 96,2 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 96,2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123,0 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 26,3 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8 oldu.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 3 İLE YÜZDE 4,8 ARASINDA BÜYÜMESİ BEKLENİYORDU

Ekonomistler üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında büyümesini bekliyordu.

Yapılan anketlerin sonucuna göre ekonomistler, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 ve 2022 yılının tamamında ise yüzde 5,2 büyümesini bekliyordu.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR TAHMİNLERİNİ REVİZE ETMİŞTİ

Bu arada kredi derecelendirme kurumundan dünyanın en önemli ekonomik topluluklarına kadar toplam 8 uluslararası kuruluşun tümü de Türkiye'nin yılsonu büyümesine dair tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kurumlar ve Türkiye için artırdıkları büyüme beklentileri:

IMF: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarttı.

S&P: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıkarttı.

Fitch Ratings: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4,5'tan yüzde 5,2'ye çıkarttı.

Moody's: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarttı.

EBRD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıkarttı.

OECD: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkarttı.

Goldman Sachs: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıkarttı.

Dünya Bankası: Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 4,7'ye çıkarttı.
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