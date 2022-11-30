Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, panikte... Reuter'a telefonda adeta ağlayan, 'Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli' diyen Ferhat Abdi'nin son durağı Rusya oldu...Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.Başkan Erdoğan'ın, 'Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi. Bu açıklamalar sonrası dün de ABD'ye 'Somut bir şey yapın' çağrısında bulunan Ferhat Abdi, Rusya'dan destek istedi.Reuters'ta yer alan habere göre, PKK'nin Suriye'deki kolu SDG'nin sözde başkomutanı Ferhat Abdi, 'Rusları Türk saldırılarınıa durdurmaya çağırdık' dedi.'Türkler karada operasyon başlatmak konusunda ısrar ediyorlar. bunun için hazırlanıyorlar... Bu bizim varlığımız için bir savaş olur' ifadelerini kullandı.Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Türkiye, Suriye hükümeti güçlerinin Tel RIfat'tan çekilmesine yönelik anlaşmanın sağlanması için Rusya'ya bir talepte bulundu. Rusya'nın Türkiye'nin talebini kabul ettiği ve Suriye güçlerinin yanı sıra PKK/YPG militanlarını da Tel Rıfat bölgesinden çekilmeye ikna etmeye çalışıyor. Ankara'nın Moskova'ya taleplerinin karşılanması için süre verdiğini, aksi takdirde askeri operasyona başlayacağını bildirdiğini aktardı. Londra merkezli Al-Araby al-Jadeed gazetesi ise Türkiye'nin kara harekatına hazırlanırken bir yandan da Rusya'yla görüşmeleri sürdürdüğünü yazdı.Gazete, TSK'nın operasyonunun aşamalı olacağını ve ilk aşamada Tel Rıfat'ı, daha sonra da Ayn El Arab ve Münbiç'i kapsayacağını belirtti. Rusya'nın ikna etmesi halinde Suriye güçlerinin Tel Rıfat'tan çekileceği ve bölgeye Türkiye destekli Suriyeli grupların yerleşebileceği bilgisi de haberde yer aldı.