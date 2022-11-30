Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: Türk lirasını yırtan iki kişi gözaltında
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "09.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "09.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.