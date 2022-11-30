Rus oligark Roman Abramovich İstanbul'u tercih etti: Boğaz'daki yalının aylık kirası dudak uçuklattı
Rusya Ukrayna savaşı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus oligark Roman Abramovich yine çok konuşulacak bir adım attı. İstanbul Boğazı'nda kiraladığı yalının kirası dudak uçuklattı.
İstanbul Boğazı'nda yalı alacağı iddia edilen Rus oligark Roman Abramovich'in hamlesi belli oldu.
YALI KİRALADI
Abramovich'in, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş'un İstanbul Boğazı'nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladığı belirtildi. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan' yalının kira bedeli hakkkında bilgi verdi.
Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; Abramovich, yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeme yapacak.
YALI KİRALADI
Abramovich'in, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş'un İstanbul Boğazı'nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladığı belirtildi. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan' yalının kira bedeli hakkkında bilgi verdi.
Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; Abramovich, yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeme yapacak.