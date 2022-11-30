O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ambulans şoförleri Anıl Gügercin (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, önümüzdeki günlerde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.SABAH'ın haberine göre; İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü Anıl Gügercin (25) ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.Adeta tüm hayatını Altay'a adayan Gügercin'in fanatik bir taraftar olduğu ortaya çıktı. .Gügercin'in 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına da 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' yazması dikkat çekti.Gügercin'in başka bir fotoğrafına da 'Simsiyah gölgende aşık oldum bembeyaz tarihine Altay'ım' yazdığı görüldü. Altay'ın deplasmandaki maçlarını da kaçırmayan Gügercin paylaşımlarında tribünlerde en önde slogan atarken görülüyor.Başka bir fotoğrafında Çevik Kuvvet polisine de gönderme yapan Gügercin'in 'Çevik amca sana da gider' yazarken, fanatik ambulans şoförünün elinde yanmış bir meşaleyi tutarken çekilmiş fotoğrafını da Altay tişörtüyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Gügercin'in diğer Altaylı taraftarlarla çekildiği bir fotoğrafının altına 'Yemin ederim kimseyi senin kadar sevmedim Altay'ım' yazması dikkatlerden kaçmadı.