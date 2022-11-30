  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dehşete düşürdü.

Ekleme: 30.11.2022 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Ambulans şoförleri Anıl Gügercin (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, önümüzdeki günlerde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLARIN ALTINA KORKUNÇ YORUMLAR YAPMIŞ
SABAH'ın haberine göre; İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü Anıl Gügercin (25) ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Adeta tüm hayatını Altay'a adayan Gügercin'in fanatik bir taraftar olduğu ortaya çıktı. .

Gügercin'in 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına da 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' yazması dikkat çekti.

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

ALTAY'IN DEPLASMAN MAÇLARINI BİLE KAÇIRMAMIŞ
Gügercin'in başka bir fotoğrafına da 'Simsiyah gölgende aşık oldum bembeyaz tarihine Altay'ım' yazdığı görüldü. Altay'ın deplasmandaki maçlarını da kaçırmayan Gügercin paylaşımlarında tribünlerde en önde slogan atarken görülüyor.

Başka bir fotoğrafında Çevik Kuvvet polisine de gönderme yapan Gügercin'in 'Çevik amca sana da gider' yazarken, fanatik ambulans şoförünün elinde yanmış bir meşaleyi tutarken çekilmiş fotoğrafını da Altay tişörtüyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Gügercin'in diğer Altaylı taraftarlarla çekildiği bir fotoğrafının altına 'Yemin ederim kimseyi senin kadar sevmedim Altay'ım' yazması dikkatlerden kaçmadı.

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme mesajı
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Bakan Çavuşoğlu'nun NATO talebi Yunanistan'ı endişelendirdi! 5. maddeyi neden istemiyorlar?
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Büyüme verisi açıklandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Cephede durum ağır
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Hatay'da uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 117 şüpheli yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

Tarlasında bulundu hayatı değişti: Yıllar önce herkes 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' diyorlar

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk