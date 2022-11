Gelibolu'da SİT alanları işte böyle talan ediliyor! Şehitlerin kemiklerini sızlatan acı manzara!

Çanakkale'de kazanılan büyük zaferin 107.yılı kutlamaları yaklaşırken Gelibolu'ya bağlı Bolayır'da her gün artan kaçak yapılaşma, Cimer'e kadar şikayet konusu oldu.Gelibolu'da on binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu Bolayır'ın ranta kurban edildiği ifade ediliyor.Çanakkale kara savaşların da, en kanlı çarpışmaların yaşandığı yer olarak tarihe geçen Bolayır'da tapularda Güven Bayırı olarak geçen, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan SİT alanlarında, onlarca kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıktı.Kaçak yapılan ve bir kaç haftada dikilen binaların olduğu arazilerin, şehit kanları ile sulandığı ve değil bina dikilmeyi, tarıma dahi kapalı olması gerektiği ifade edildi.Bolayır'daki SİT alanı ilan edilen arazilerin,Türkiye tarihi için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kaçak yapılaşmanın ranta kurban edildiği araziler de,dünyaya örnek olan destanların yazıldığı da anlaşıldı.Kaçak villaların yapıldığı imarsız arazilerde, Çanakkale Zaferi öncesin de Binbaşı Fethi Bey'in komutasında ki 27.Piyade Tümeni'nin savaştığı yerler olduğu bildirildi.Yine tarihi tabyaların da bulunduğu araziler de, henüz ortaya çıkarılmayan şehitlerin mezarlarının bulunduğu kaydedildi.Tapu kayıtlarında imara kapalı olduğu belli olan arsaların başta sahipleri ile muhtar olmak üzere, emlakçılarla yüksek paralar karşılığı ranta kurban edildiği iddia ediliyor.Alınan bilgilere göre kaçak yapılaşmaların özellikle son aylarda hızla arttığı belirtilirken imara kapalı arazilerin,15 Haziran 1998 tarihin alınan kararla, 'İdari kurul kararı ile arsa vasfını yitirmiştir.' yazısı olmasına rağmen, her geçen gün usulsüz olarak satıldığı öne sürülüyor.İmara kapalı tarla vasıflı yerlerin, kaçak yapılaşma ile beraber fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı söylendi.Adının açıklanmasını istemeyen Bolayır'lı bir esnaf, yaptığı açıklamada, 'Buralarda 100 metrekarelik tarla vasıflı araziler,ancak 15 bin TL'ye müşteri bulabiliyordu.Şimdi ise 100 metrekaresi, 200 bin TL'ye satılıyor.Bunun nedeni,Çanakkale Köprüsü'nün yapılması ve diğer illerden gelenlerin çok olmasıdır.Buarada bunu fırsat bilen ve arazi sahipleri ile ortak hareket eden uyanık emlakçılar,alıcıları tapu dairesine getirmeden, imarlıymış gibi de göstererek satılıyorlar. Emlakçılar,arazi alacak kişileri tapu dairesine getirmeden,vekalet alarak satış yapıyorlar.Bunun nedeni,tapu dairesinde ki görevliler alıcılara,'SİT arazisi satın alıyorsunuz.Bunu biliyorsunuz değil mi?' diye soruyorlar. Yasa dışı ve kaçak bu işlemelerinin ortaya çıkmasını istemiyorlar.Buralar da özellikle seçim öncesi çok sayı da kaçak tripleks villalar yapıldı.Burada oluşan rant çetesi bu villaları örnek arazileri ise imara açılmış gibi göstererek hızla kaçak yapılar yapmaya devam ediyorlar. SİT alanlarına kaçak binaları yapanlar daha sonra bu binaları 2-3 milyon TL'ye kadar fiyatla elden çıkarıyorlar.Bu duruma müdahale edilmez ise kaçak yapılan ve yüksek fiyatla satılan imarsız yerlerin yıkım kararı gelince,çok mağdurlar ve olaylar çıkabilir.' şeklinde konuştu.Gelibolu Tarihi Yarımada'da ortaya çıkan skandal kaçak yapılaşma üzerine, CİMER'e şikayetler yağdı.-Çanakkale il özel idaresi yıllardır Gelibolu bolayır camii Kebir mh askeriye Çeşme evleri şok kaçak ve düzensiz yapılaşmaya dur demediği gibi bölgenin katlini vatandaş gibi sadece izliyor. Kaçak ve düzensiz yapılaşmaya hangi kurum mani olacak? Çanakkale il özel idaresi nerede?-SAYIN YETKİLİBENİM ÇANAKKALE GELİBOLU BOLAYIRDA ARSALARIM BULUNMAKTADIR. BEN BURAYA EV YAPMAK İSTEDİĞİMDE BURADA İMAR YASAĞI OLDUĞUNU VE EV YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER.ARAZİ SATMAK İSTEDİĞİMDEDE TAPUDA BU BÖLGEYE İNŞAAT YAPAMAYACAĞIMIZ BİLGİSİNİ TEKRAR ETTİLER. ÖZEL İDAREYİ ARADIĞIMDA DA ÖZEL İDARENİN CEVABI BU BÖLGEDE İMAR YOKTUR DENİLDİ.FAKAT GELİBOLUYA HER GİTTİĞİMDE BURALARA BİNALARIN YAPILDIĞINI GÖRMEKTEYİM. ÖRNEĞİN GEÇEN HAFTA TEMELLERİ ATILAN BİNALARIN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BİTTİĞİNİ GÖRDÜM. BU BÖLGEDE BU BİNALAR YAPILARAK ÇOK YÜKSEK FİYATLARDA SATILMAKTADIR.KÖYDE KONUŞULAN BAZI YETKİLİ KİŞİLERİN BU YAPIMLARA GÖZ YUMDUKLARI HUSUSUNDADIR. BEN SİZLERE KAÇAK OLARAK YAPILAN BU BİNALARIN YERLERİNİ BİLDİRİYORUM. BUNLAR; GELİBOLU BOLAYIR GÜVENBAYIRI 9794-9795 PARSELLERDE TOPLAM 6 ADET BİNA. EĞER BU BİNALAR KAÇAK YAPIM İSE GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI, ŞAYET İZİN Lİ OLUYORSA İZNİN NASIL ALINDIĞININ TARAFIMA BİLDİRİLMESİNİ ARZ EDERİM.SAYGILARIMLA-ilgili Makama.Canakkale ili Gelibolu ilcesi Bolayir Köyü 10787 Parsel 5-6-7 Bağimsiz bölümlerin sahibiyiz.Mevcut arsalarımiz için yillardir imar durumunda değisiklik olmasi olmasini ve sirketimiz adina 3 adet ev insaat etmek icin beklemekteyiz.Yaptiğimiz araştirmalar neticesinde bölgenin koruma alanı olduğu ve kesinlikle inşaat yapılmayacaği bilgisini aldik. Kanun ve kaidelere uyan vatandaslar olmamiz sebebiyle beklemeye karar verdik.Lakin arsalanmiza yakin bölgelerde (Çanakkale ili Gelibolu Mevki Bolayir Köyü Güven Bayin Mevkii ..........Nolu Parsellerde) izinsiz ve kacak yapilar yapildiği ve yenilerinin de yapilmaya devam ettiğini tespit ettik.Secimler öncesinde izinsiz bu yapilanin yapilmasi ile ilgili birimlerin haberi olmadan insaa edildiği düsüncesindeyiz.Eğer izin var ise sahsa özel olmamasi gerektiğini biz ve bizim gibi arsasi olan vatandaslara da gerekli izinlerin verilmesi düşüncesindeyiz.Gerekli incelemelerin yapilmasini kanunsuz bir durum söz konusu ise yapilan insaatlar hakkinda islem yapilmasini, izinleri varsa tarafimiza da izin verilmesi ve konunun iç isleri Bakanliği, Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Canakkale Özel idare tarafindan incelenmesini hususunda gereğini önemle arz ederiz.Saygilanmizla.