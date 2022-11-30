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Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Ekleme: 30.11.2022 - 09:11 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kestiOlay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı başını keserek öldürdü.

Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu. Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak'ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi. Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti






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