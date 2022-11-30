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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini, milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz. Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili gururunu yaşadık'' açıklamasında bulundu. Konuşmasında marketlerdeki fiyat denetimine de değinen Erdoğan, ''Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak mümkün değil, biz vatanımıza mağdur olmayacak şekilde ekonomik desteklerimizi sürdürüyoruz. Zincir ve diğer marketlerle ilgili bakanlıklarımız kontrolleri sıkılaştıracaktır. Fiyat farklılıklarını gidereceğiz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz
Ekleme: 30.11.2022 - 13:08 Güncelleme: 30.11.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerin denetimini sıkılaştırıp fiyat farklılıklarını gidereceğiz
Başkan Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını, 'Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini söyledi.

Marketlerdeki fiyat denetimi

Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak mümkün değil, biz vatanımıza mağdur olmayacak şekilde ekonomik desteklerimizi sürdürüyoruz. Zincir ve diğer marketlerle ilgili bakanlıklarımız kontrolleri sıkılaştıracaktır. Fiyat farklılıklarını gidereceğiz. Yaptıkları düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı iade yapamayacak. Bu Cumhurbaşkanı niye var? Bugün ekonomide Türkiye G20 ülkelerinin arasında ilk 5 içinde yer alıyorsa bu Türkiye'nin güçlendiğini gösteriyor; Türkiye'nin büyümesini durdurmak mümkün mü?

''TÜRKİYE BÜYÜMEDE 2022'Yİ REKOR DÜZEYDE KAPATACAK''

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin,"Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı, zincir ve diğer marketlerle ilgili 'Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurararak fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacaklarını da açıkladı.

''FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ''

Marketlerde kontrollerimizi daha da sıkılaştıracağız. Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI

Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.''
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