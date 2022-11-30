Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon programına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz de 3 Aralık'ta Şanlıurfa'da olacağız.' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, 'Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya' sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu da şu sözlerle söyledi: 'Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?'