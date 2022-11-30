CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor
Dünyanın parmakla gösterdiği, ülkelerin satın almak için sıraya girdi yerli ve milli SİHA'lar hazımsızlık yapmaya devam ediyor. CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Savaşların seyrini değiştiren Bayraktar için, “Selçuk Bayraktar kendini kahraman sanıyor! Kayınpederini arkasına almış millete şov yapıyor!” ifadelerini kullandı. Balık'ın paylaşımlarına yüzlerce kullanıcıdan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar 'Çok biliyorsan sen yap', 'Kıskanma sen önce adam ol', 'Kahramanlığını dünya kabul etti sen kabul etmesen de olur. Kahramanlık türküsü bile var' gibi yorumlarda bulundu.
Bayraktar TB-2 SİHA'lar Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da ve terörle mücadelede oyun değiştirici bir rol ortaya koyarken, dünyanın birçok ülkesi de satın almak için kuyruğa girdi. Ancak muhalefetin SİHA hazımsızlığı son zamanlarda bir kez daha hortladı.
SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık, yürüttüğü Türkiye karşıtı propagandalarına yenisini ekleyerek Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Ürettiği teknolojiyle Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi yapan Bayraktar'a saldıran Balık, akıl tutulması yaşadığını gözler önüne serdi.