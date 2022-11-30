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BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı

Alman otomotiv devi BMW, TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
Ekleme: 30.11.2022 - 09:34 Güncelleme: 30.11.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
Alman otomotiv devi BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı.


16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti.

'NİSPET Mİ YAPIYORSUNUZ?'
Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

BMW’nin paylaşımında Gemlik detayı: 'TOGG’a nispet mi yapıyor' yorumları yapıldı
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