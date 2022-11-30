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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Ekleme: 30.11.2022 - 12:05 Güncelleme: 30.11.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'TÜRKİYE'Yİ HUZURLU VE MÜREFFEH BİR GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Aziz dava ve yol arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma ve parti mensuplarına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadorya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız kalkınma atılımlarıyla hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık.

1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Diyarbakır-Güneybatı çevreyolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahını biraz daha rahatlattık. Gaziray ile Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorunun çözdük. Batman-Hasankeyf tüneli ile Ilısu Barajı'ndan etkilenen yerleşimleri birbirine bağladık. Savunma Sanayiimizi güçlendirdik. İlk Evim İlk İş yerim projesi ile büyük adım attık.

'DÜZCE'Yİ 'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK'
Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize cumhuriyetin yeni yüzyılına daha güzel bir şekilde gireceği umut ışığını yaktık. Büyük Türkiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz. 5.9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce'yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik.

AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin yaşadığı değişimlerden biri de hizmet çıtamızın fevkalade yükselmiş olmasıdır. Geçmişte sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri 10 yıllar bopyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz bunları iki aya sığdırdık. İnşallah 2023'ün her ayını böyle dolu dolu geçireceğiz. Bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık hizmet ve eserlere kavuşturduk. Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı krizlerin tek çözüm adresi Cumhurİttifakı ve AK Parti'dir. Bunun için durmak yok yola devam diyoruz. 'Yarın değil hemen şimdi doğ Ey Güneş, Başkasın Türkiye Yüzyılı'

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal göreceksiniz, yalanlar dünyasıyla vatandaşların karşısına çıkacak. Yine bu yalanları göreceksiniz. Her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü inşa edeceğiz. Kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız.

İl Teşkilatlarımızın en büyük görevi, tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir.'
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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