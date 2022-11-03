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Yunanistan'ın geri ittiği 130 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 3.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 3.11.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın geri ittiği 130 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım tarihinde Dikili, Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında farklı saatlerde toplam 130 göçmen kurtardı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca can salına koyularak veya lastik bot motorları alınarak Türk kara sularına itilen göçmenlerin mahsur kaldığı öğrenildi. Kıyıya çıkarılan 130 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



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