Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...

Başkan Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayınına milyonları ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan asgari ücret ve EYT ile ilgili de tarih verdi. İşte o açıklamalar...'Şu anda Vedat Bilgin ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak..Buralardaki ücret politikalarımızı da açıklayacağız...Bunlardan en önemlisi asgari ücretin tespiti çalışması olacak...Bu çalışmayla gerek sözleşmeliler gerek EYT'lilere ilişkin açıklamalar olacak...2023 yılına bunları açıklayarak girmiş olacağız...'