  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da tedavi gören maden işçisi taburcu edildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınan İbrahim Çeliktaş'ın taburcu olduğu öğrenildi. Ağır yaralı diğer 5 yanık hastasından biri olan Remzi Taşkömür ise yoğun bakımdan servise çıktı.

Ekleme: 3.11.2022 - 00:36 Güncelleme: 3.11.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da tedavi gören maden işçisi taburcu edildi
Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da tedavi gören maden işçisi taburcu edildi

Öte yandan taburcu olan hastanın karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen İbrahim Çeliktaş, yoğun bakımdan servise çıkarılan hastanın ise Remzi Taşkömür olduğu öğrenildi.
Başkan Erdoğan, A Para, A Haber, ATV ve A News ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme! 'Yakında dağılacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
Fed faizi 75 baz puan artırdı...
Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı! İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Twitter'a rest! 'Ücret alınırsa hesabımı kapatırım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!
Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
Biden'dan yeni gaf! Şimdi de ölülerle konuşuyor...
Başkan Gültak'tan Savunma sanayiini hedef alan CHP'li Seçer'e tepki: Yaşadığınız akıl tutulmasından kurtulun
Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür... BM, ABD ve Ukrayna tahıl krizinin çözümü üzerine açıklama yaptı!
Akşener'in reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben iyi bir örgütçüyüm
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Beyaz Saray: Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice 'önemli miktarda' topçu mermisi gönderdi!
Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna tekrar saldırırsa anlaşmadan çekilebiliriz
Eski Alman şansölyeden Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Otizmli genç bakım evinde nefessiz kalarak öldü: Elma yedi kalbi durdu dediler!

Otizmli genç bakım evinde nefessiz kalarak öldü: Elma yedi kalbi durdu dediler!

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı