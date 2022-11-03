PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor

TTB'de Merkez Komite üyesi olan ve Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde görev yapan Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakın 'Kurd-Akad' isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıkmıştı. TTB tüzüğüne göre terörle iltisaklı sağlıkçıların doktorluk lisansının iptal edilmesi gerekirken PKK derneğinde sunum yapan Yerlikaya için ne TTB ne de çalıştığı hastane bir adım atmadı. Memorial Hastanesi, tepkilerin ardından Yerlikaya'nın ismini internet sitesinden kaldırmakla yetindi. Yeni Şafak editörlerinin ulaştığı Memorial, Yerlikaya'nın hasta kabul ettiğini teyit ederek randevu oluşturdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Kurd-Akad' isimli derneğin İngiltere'de organize ettiği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı ortaya çıkmıştı.Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde görev yapan Yerlikaya, "TTB Merkez Konseyi üyesi, TTB aktivisti, halen Kuzey Kürdistan’da Kovidle mücadele ediyor” sözleriyle tanıtıldığı etkinlikte 'Kuzey Kürdistan’da Kovid-19 salgını' başlığıyla bir sunum yaptı. PKK'nın derneğinde sunum yapan Yerlikaya, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.Türk Tabipleri Birliği tüzüğüne göre terörle iltisaklı sağlıkçıların doktorluk lisansının iptal edilmesi gerekirken PKK derneğinde sunum yapan Yerlikaya için ne TTB ne de çalıştığı hastane bir adım atmadı. Diyarbakır Memorial Hastanesi, tepkilerin ardından Yerlikaya'nın ismini internet sitesinden kaldırdı. Ancak Yeni Şafak editörlerinin ulaştığı Memorial Hastanesi, Yerlikaya'nın hasta kabul ettiğini teyit ederek randevu oluşturdu.PKK'nın sözde derneğinde sunum yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor. Twitter hesabında aktif olduğu görülen Yerlikaya, söz konusu paylaşımlarında "Şebnem hoca ile gurur duyuyoruz. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.