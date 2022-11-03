  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de azaldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 3.11.2022 - 09:23 Güncelleme: 3.11.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi
Türkiye için doğalgaz analizi: Yakında güçlü ticaret merkezi olabilir
İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme! 'Yakında dağılacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
Fed faizi 75 baz puan artırdı...
Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı! İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Twitter'a rest! 'Ücret alınırsa hesabımı kapatırım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü!
Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

Kayseri'de bulundu: Taşlar bin 700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı