İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de azaldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlıSAMSUN °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlıTOKAT °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ °C, 15°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 20°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık