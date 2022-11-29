TZL SUITES APART OTEL Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tüzel Türkiye turizm dinamiklerini ve çözümlerini anlattı
TZL Suites Apart Otel Kurucusu Murat Tüzel, Türkiye’de turizm ve otelciliği geliştirmek ve dünyada hak ettiği yere getirebilmek amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yaparak sektöre sağladığı katkılarla turizme yön veren önemli isimlerin başında geliyor. “Türkiye iklimi, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, tarihi, dini mozaikleri ve kültürel dokusuyla bütün dünya uygarlıkları için bir cazibe merkezidir” diyen Murat Tüzel, bunların tanıtılması için gerekli ve yeterli propagandanın yapılmadığını, turizmde reklamın önemli bir araç olduğunu ve tanıtıma son derece önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Turizm sektörünün mevcut problem ve sorunlarının turizm dinamiklerinde yarattığı etkilere ve Avrupalı yabancı turistin Türkiye’yi tercih etmemesindeki sebeplerini dile getiren Murat Tüzel ile Türkiye turizminin sorun ve mevcut çözümlerini Klass dergisine anlattı.
“Tarihi alanlar, mekanlar ve bölgeler koruma altına alınmalıdır. Tarihi ve kültürel açık hava müzeleri ve kapalı müzeler oluşturulmalıdır, coğrafi doku korunmalıdır. Türkiye'nin zenginliklerini tanıtan basın ve yayınlar hazırlanmalıdır. Turistik alanlarda hayat şartları iyileştirilmeli, ulaşım, sağlık, güvenlik hizmetleri oluşturulmalıdır. Deniz turizmine ve hava turizmine kaynak ayrılmalıdır.”
“Türkiye'de turizm gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Ürün yelpazesinin genişletilmesi şart. Kültür turizmine yönelik taleplerin artması ve butik otellerin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Spa turizmi yaygınlaşmalı, turizm talebi çeşitlenmeli ve özellikle iç turizm gelişmeli. Kısa süreli seyahatler çoğalmalı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının desteğinin artırılması ve turizm bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.”
Murat Bey, Türkiye'de turizm denildiğinde akla gelen önemli isimlerdensiniz. Türkiye'de turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendirebilir misiniz?
Ne yazık ki turizm sektöründe yetersiz bir alt yapıya sahibiz. Türkiye'ye, ağırlıkta olarak Orta Doğu'dan gelen bir turist kitlesi mevcut. Avrupalı yabancı turist çok fazla gelmiyor. Aslında Türkiye'nin tanıtımı çok fazla yapılmıyor. Turist sayımız çok ama kazancımız az. Sektöre dair daha çok tanıtım yapılması gerekiyor. Avrupalı yabancı turistin Türkiye'yi tercih etmesi için ülkeyi cazibe merkezi haline getirmek gerekiyor.
‘İSTANBUL'DA TURİZM POLİSİ EKSİKLİĞİ VAR'
Sizce yabancı turistin Türkiye'de yaşadığı sorunlar nelerdir?
Öncelikle taksi probleminin çözülmesi gerekiyor. Yabancı turist bu durumdan çok şikayetçi. Türk Mutfağı çok geniş bir yelpazeye sahip. Şahsi gözlemim servis konusunda Türkiye dünyada birinci sırada. Bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Güvenli bir ülkeye rağbet olur. Gelişimin sağlanabilmesi için güven problemini çözmek lazım. Müzik yasağının kalkması gerekir. Yabancı turistin zaten buraya gelme amacı eğlenmek. Bunun kısıtlanması doğru değil. Turizm polisi, turiste yardım eden, belli bir yerde kurulmuş, turistin ihtiyaç duyduğu durumlarda yanında olan ve turistin yaşadığı sorunlara çözüm üreten birimlerdir. Özellikle İstanbul'da turizm polisi eksikliği var. Çoğu İngilizce bile bilmiyor.
‘TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİKLERİNİ TANITAN BASIN VE YAYINLAR HAZIRLANMALIDIR'
Türkiye'de turizm faaliyetlerinin gelişmesi için neler yapılmalı?
Tarihi alanlar, mekanlar ve bölgeler koruma altına alınmalıdır. Tarihi ve kültürel açık hava müzeleri ve kapalı müzeler oluşturulmalıdır, coğrafi doku korunmalıdır. Türkiye'nin zenginliklerini tanıtan basın ve yayınlar hazırlanmalıdır. Turistik alanlarda hayat şartları iyileştirilmeli, ulaşım, sağlık, güvenlik hizmetleri oluşturulmalıdır. Deniz turizmine ve hava turizmine kaynak ayrılmalıdır. Tarihi ve inanç turizminin tanıtılması filmlerle sağlanmalıdır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanıma açacak yeni teknik sistemler geliştirilmelidir.
Avrupalı turisti Türkiye'ye çekmek ve mevcut sorunları çözmek için neler yapılmalı?
İlk olarak ve en önemlisi çok iyi reklam yapılmalı. Buna ayrı bir yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye'yi en güzel yerleri ile en iyi şekilde anlatmak ve açmak gerekiyor dünyaya. Havacılık sektörünün sorunlarının çözülmesi lazım. Hava yollarının kâr amacı gütmeden müşteri hizmeti sağlaması gerekir. Kalite ve fiyat düzenlemesi yapılması ve İstanbul trafiğinin çözülmesi gerekiyor. Alt yapı sorunu çok büyük bir problem. İstanbul, Bodrum gibi turizmin canlı olduğu yerlerde özellikle bu sorunları ele almak gerekiyor. Güvenliğin arttırılıp, turiste iyi davranılması gerekiyor. Aksi durumlarda caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanması lazım. Turizm çalışanlarının alaylı ve eğitimli olması lazım.
‘KÜLTÜR TURİZMİNE YÖNELİK TALEPLERİN ARTMASI VE BUTİK OTELLERİN CAZİP HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR'
Türkiye Turizm hareketlerinde gelecek dönemlerde beklenen değişim ve gelişimler için neler yapılabilir ve sizin bu konudaki görüşleriniz neler olur?
Türkiye'de turizm gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Ürün yelpazesinin genişletilmesi şart. Kültür turizmine yönelik taleplerin artması ve butik otellerin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Spa turizmi yaygınlaşmalı, turizm talebi çeşitlenmeli ve özellikle iç turizm gelişmeli. Kısa süreli seyahatler çoğalmalı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının desteğinin artırılması ve turizm bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Güvenlik sorunları turizm talebini etkileyecek. Eko turizm önem kazanmalı. Bunlar gelecek planlarımız arasında yer alıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın birbirinden ayrılması gerekiyor. Mesela Hollanda'da Turizm Bakanlığı'na yardım eden ayrı bir ekip var. Bu ekip, Turizm Bakanlığı'nın göremediği eksik ve sorunlara çözüm üreterek destek oluyor. Türkiye'ye vizesiz giriş yapılmaması gerekiyor. Bu kaliteyi düşürüyor ve ülkeye kimin girip çıktığı belli olmuyor. Kozmopolit yapıya sahip ülkelerde turizm çeşitliliğinin artırılması için belli şartları sağlamak gerekiyor.