Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, 'Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak' dedi.