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Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!

Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari suç ortağı Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
Ekleme: 29.11.2022 - 19:07 Güncelleme: 29.11.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
Son dakika...İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari suç ortağı Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Ahmad El-Hac Nwas, savcılıkça işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!

BEYOĞLU'NDA KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!

Öte yandan, firari şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının da Nwas'ın telefonundan elde edildiği öğrenilmişti.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda tutuklu sayısı 26'ya yükselirken 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
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Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
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