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Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Şam ile normalleşme süreçlerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu "Amacımız siyasi süreci canlandırmak" dedi. Mısır ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ülkeye büyükelçi atanabilme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Ekleme: 28.11.2022 - 15:34 Güncelleme: 29.11.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şam ile normalleşme süreçlerini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu 'Amacımız siyasi süreci hızlandırmak' dedi. Mısır ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ülkeye büyükelçi atanabilme ihtimalinin olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, 'Amacımız Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor.' dedi.

MISIR AÇIKLAMASI

Mısır'la ilişkilere yönelik soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, 'Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir.' dedi. Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilere yönelik soruya 'Amacımız Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım ama orada bir ilerleme yok.' yanıtını verdi.

3'LÜ MUTABAKAT DEĞERLENDİRMESİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yapılan üçlü mutabakata ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına işaret ederek, 'Çok sayıda ikili görüşme de olacak. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı (Annalena) Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı (James) Cleverly'le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile de yarın Bükreş'te üçlü formatta bir araya geleceğiz.' diye konuştu.

'SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından bazı olumlu adımlar atılsa da üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındığını belirten Çavuşoğlu, 'Bu şu demek, muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) da İsveç Başbakanı'na (Ulf Kristersson) bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var.' dedi.

'İSVEÇ'E DAHA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'

Çavuşoğlu, iki ülkenin şartları yerine getirmesine ilişkin ise 'Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç'te sıkıntılarımız var ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç.' değerlendirmesini yaptı.


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