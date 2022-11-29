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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olduğu yarışmada gecenin konsepti, 58 çeşit malzemeden kutlama pastası oldu. MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde Fatma Nur hayallerine ve yarışmaya veda eden isim oldu. İşte 28 Kasım Pazartesi MasterChef'te oluşan yeni mavi ve kırmızı takım...

Ekleme: 29.11.2022 - 01:16 Güncelleme: 29.11.2022 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım mavi takım kaptanı kim oldu?MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te yarışmacı sayısının azalmasının ardından, adım adım finale gidilirken, her tabağın önemi arttı. Yeni haftanın ilk gününde kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan yarışmacı bu programda belli oldu. Peki 'MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım mavi takım kaptanı kim oldu?' İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

28 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 58 çeşit malezemeden kutlama pastası yapmalarını istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz olurken, kırmızı takım kaptanı Gamze oldu.

28 KASIM MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

Mavi Takım

Ayaz (Takım Kaptanı)
Metin
Görkem
Yağız
Burak Kaya

Kırmızı Takım

Gamze (Takım Kaptanı)
Kıvanç
Büşra
Tolga

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Fatma Nur oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 139.bölümünde son elemeye kalan Fatma Nur ve Tolga arasında yapılan değerlendirmeye göre yarışmaya veda eden isim Fatma Nur oldu.

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