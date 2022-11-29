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Kocaeli'de kavanoz ve plastik bidonlara saklanmış 4 kilo esrar yakalandı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda, cam kavanoz ve plastik bidonlara konulmuş 4 kilo 336 gram esrar ele geçirildi.

Ekleme: 29.11.2022 - 17:26 Güncelleme: 29.11.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de kavanoz ve plastik bidonlara saklanmış 4 kilo esrar yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-26 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen operasyon ve uygulamalarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 20'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 kilo esrar yakalandı

İHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda ise 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.
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