Kocaeli'de 1 kilo 244 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince, Kartepe ilçesinde uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 kilo 244 gram esrar, 29 hap şeklinde sentetik ecza, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, kama, el telsizi ile kelepçe ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.