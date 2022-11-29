Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı

Millet İttifakı 9. tplantısını Ankara'da gerçekleştrdi. Halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen ittfak, dün Ankara Bilkent Otel'de bir araya geldi.Adaylık konusunda kafaları karışık olan 6 lider, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni kamuoyuna sundu.CHP Genel Merkez'inde adı sık sık olaylarla gündeme gelen başta 'kayıp hediyeler' olmak üzere millet ittifakı partilerinin ziyaretlerinde ön plana çıkmasıyla meşhur olan 12. Kat Genel Başkan Sekreteri Derya Gödek skandal bir olaya imza attı. Elinde telefonla arka sıralardan kalkarak koşar adımlarla basın bölümüne geçip çekimler yapmaya çalışınca emekçi gazeteciler tarafından uyarılarıldı. Gödek'in işlerini engelleyene Gödek'i uyarması üzerine son derece nezaketsiz bir şekilde yanıt verdiği öğrenildi. 'Ben bu altılı masanın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlunun Özel Kalemiyim size mi soracağım, nerede duracağımı' diye gazetecilerle çıkışan Gödek ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Derya Gödek, CHP'nin New York'ta ikamet eden genel başkan danışmanı Rasim Bölücek'in sekreterliğinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreterliğine yükselerek göreve gelmişti. Bilindiği üzere Rasim Bölücek yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü.FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.