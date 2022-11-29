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İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti .

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gözü dönen adam, 3 çocuğunun annesi 10 senelik eşini ekmek bıçağını pek çok kez saplayarak öldürdü. Çığlık seslerine çıkan komşuları kan donduran manzarayı görünce telefona sarılıp durumu emniyet güçlerine bildirdi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı kocayı olay yerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan vahşinin ifadesi ise tüyler ürpertti. .

Ekleme: 29.11.2022 - 15:08 Güncelleme: 29.11.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti .İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Nar Çıkmazı sokak üzerindeki bir binada 25 Kasım günü akşam sularında gerçekleşen olaya dair detaylar dehşete düşürdü.

.BİNA SAKİNLERİ KADINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
Kavga sesleri üzerine daireye koşan komşuları kanlar içinde yatan kadını görünce hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro dedektifleri hemen olay yerine geçti. Adreste birçok yerinden bıçaklanmış halde yatan Özbekistanlı Shakhko M. (33) hayatını kaybettiğini belirlendi.

İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti .

.BIÇAĞI CAMDAN FIRLATMIŞ

Asayiş Büro ekiplerine bilgi veren apartman sakinleri sesler üzerine yukarı çıktık, kadını kanlar içinde görünce korkup aşağı indim hemen polisi aradım dedi. Olay yeri ikametin üst katında oturan birisi ise ben içeri geldiğimde Abdujalol U. isimli kişinin elinde bıçak vardı ve pencereden aşağı attığını gördüm dediği öğrenildi.

İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti .

.GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiler üzerine Shakhko M'nin eşi ve çocuklarının babası olan Abdujalol U. isimli şahıs Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan ekmek bıçağı da muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli koca emniyette verdiği ifadesinde; 10 yıldır evli olduklarını ve 3 çocuklarının olduğunu söyledi. 7 ay önce Türkiye'ye geldiklerini aktaran şüpheli koca; '2 ay önce eşim evden Urfa'ya gitti. Orada iş bulduğunu söyledi..

.'TELEFONDA BAŞKALARIYLA KONUŞTUĞUNU GÖRÜNCE…'

Olay günü Fatih'e geldiğini öğrendim. Eşimi alıp buraya getirdim. Telefonda başkalarıyla konuştuğunu görünce sinirlendim. Urfa'ya tekrar gitme konusunda ısrarcı olunca mutfağa gidip ekmek bıçağını aldım ardından olay gerçekleşti' dediği iddia edildi.

.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaydan sonra bıçağı pencereden attığını ileri süren şüpheli koca gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli koca Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da kanlı vahşet! 10 yıllık eşini ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü! Caninin soğukkanlılığı tüyler ürpertti .

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