Gökhan’ın hayatını Cumhurbaşkanı Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Gökhan Baran, 2002 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'lik bölümü yandı. Baran, 3 ay kadar hastanede tedavi görse de vücudundaki hasar o kadar büyüktü ki, kollarını kullanamıyor, göz kapaklarını açıp kapatırken acı çekiyor, hatta konuşmakla bile güçlük çekiyordu.Gökhan'ın hayatı dönemin Başbakanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2004 yılında okul açılışı için Konya'ya gelmesi ile değişti. Erdoğan çifti Gökhan Baran'ı görüp, durumunu sordu. Baran'ın tedavilerini olamadığını, diğer arkadaşlarından geri kalmak istemediğini, okula gitmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, gerekli talimatları verip Baran'ın tedavi edilmesini sağladı. Bugüne kadar 55 ameliyat geçiren ve halen daha tedavi görmeye devam eden Baran büyük ölçüde iyileşti. Baran, şu anda vücudunu kullanabiliyor, bazı harfleri çıkarmakta güçlük çekse de akıcı şekilde konuşabiliyor.Gökhan Baran ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolu yine Konya'da geçişti. Geçtiğimiz hafta toplu açılış programı için Konya'ya gelen Erdoğan, Millet Bahçesinde gençlerle buluştu. Oradaki gençlerden biri de Gökhan Baran'dı. Söz alan Baran, 'Geçirdiğim kazadan dolayı tedavilerimi olamıyordum. Bütün tedavilerimi üstlenmiştiniz. Yıllarca da beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Gerek eski dönem başkanımız Tahir bey ile gerekse Uğur başkanımız ile beni sürekli takip ettirdiniz. Hatta bir keresinde hastanede ziyaretime bile geldiniz. Herkesin hayatında bir kahraman var. Benimde kahramanım sizsiniz. Ben sizi anlatmaktan sizi herkese söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Önce Allah sonra siz bu hayatta birey olma şansını bana verdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz' dedi. Bu sözler üzerine salonda duygu dolu anlar yaşandı.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Baran duygularını anlattı. Sabah'ın haberine göre Baran, 'O benim kahramanım. Benim yeniden doğmama yeniden birey olmama fırsat verdi. Ona hep dua ediyorum. O beni yıllardır yalnız bırakmadı. Benimle hep ilgilendi, durumumu sordu. Çok şükür onun talimatıyla yeniden yaşama bağlandım. Kazadan sonra okulu bırakmış, dışarıya çıkmaya bile utanıyordum. Ama şimdi her işimi kendim yapabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır.