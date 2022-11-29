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Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 29.11.2022 - 23:09 Güncelleme: 29.11.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

ALTILI MASANIN ANAYASASINDA NELER VAR?

Altılı masanın anayasını değerlendiren Osman Gökçek, 'Özellikle baktığımızda geriye dönüşle ilgili bir durum söz konusu. Geçmişteki Türkiye'ye dönüş için hazırlanmış bir anayasaya benziyor. Özellikle benim dikkatimi en çok çeken konulardan bir tanesi şu, biliyorsunuz içişleri bakanımızın bir takım terör olaylarına karışmış kişileri görevden alabilme yetkisi var. Bunu tamamen içişleri bakanının elinden almak istiyorlar. Sözde PKK marşı okuyan bir kişi onların istediği anayasaya göre görevden alınmayacak veya öldürülen bir teröristin ismini bir sokağa verdilerse bununla alakalı işlem yapılıp bu kişiler görevden alınmayacak. Böyle bir durumun söz konusu olması mümkün değil.

Milletimizin buna izin vereceğine ihtimal vermiyorum. Milletimizin oyu ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı sistemi var. Vatandaş dedi ki ben bu sistemi istiyorum. Bu sistemi millet istemesine rağmen halâ milleti ittifakı vatandaşın oyu ile gelen bu sistemi değiştirmek için ciddi bir mücadele veriyor. Peki bunun yanı sıra yaptıkları işlere bakıyoruz, hangisi Türkiye’nin menfaatine?" dedi.

Ayrıntılar geliyor...
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
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