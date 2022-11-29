Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.

Türkiye Otelciler Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu düzenleniyor. Kurulda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik. Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.Turist başına harcamanın bin dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir. Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.Sadece turizm sektöründe 143 bin yatak kapasitesini aşkın yatırımlar devam ediyor. Terörden arındırdığımız Güney Doğu Anadolu bölgesi bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir.İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pekçok şehrimiz başlı başına turizm değeridir. Turizm sektöründeki gücümüzün giderek farkına varıyoruz.Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bu zenginliği hemen farkediyor. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık dönemindeyiz. Ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.Coğrafyanın güzelliklerinden söz ederken, aynı coğrafyanın zorluklarını da göz ardı etmiyoruz.Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, sosyal çatışma bataklığına sürüklemek isteyenler bugün de boş durmuyor. Ama unuttukları bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değildir. ÜLkemiz artık 2 teröristle, medya manipülasyonları ile istikametini değiştirecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. Millletimiz bu gerçeği 15 Temmuz'daki şanlı direnişinden kahraman ordumuza kadar pek çok yerde ortaya koymuştur.