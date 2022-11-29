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Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması: Maaş almadı göreve başlamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Tekirdağ'da ortaya çıkan 'sahte doktor'la ilgili olayın her boyutuyla değerlendirildiğini belirterek, “Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bir iki gün içinde olay daha net anlaşılacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği netleşecek” ifadelerini kullandı. Artan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin konuşan Koca, "Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. Tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit bir ay içinde devreye girecek" dedi.

Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması: Maaş almadı göreve başlamadı
Ekleme: 29.11.2022 - 12:27 Güncelleme: 29.11.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması: Maaş almadı göreve başlamadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SAHTE DOKTORA MAAŞ YOK
Koca, sahte doktor iddiasıyla ilgili, 'Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim altyapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz' diye konuştu.

KOVİDDE ARTIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
Çin'in baştan beri çok katı karantina kuralları uyguladığını belirten Koca, 'Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz TURKOVAC aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden TURKOVAC aşımızı olabilirler' ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ SOLUNUM YOLU PANELİ BAKACAĞIZ
Koca, 'Ayrıca bir taraftan da diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını biliyoruz. Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek' şeklinde konuştu.
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