  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada Yunanistan'a net mesajlar verdi. Yunanistan'ın silahlanma sevdasının iki ülke arasındaki barışı ve istikrarı bozduğuna dikkat çeken Bakan Akar, "Biz diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söyledik fakat hakkımızı, hukukumuzu da çiğnetmeyeceğiz." dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'
Ekleme: 28.11.2022 - 23:59 Güncelleme: 29.11.2022 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'
Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Burada konuşan Akar, kendi kaderini tayin etme azim ve karalılığını gösteren Kıbrıs Türkünün, büyük mücadelelerin ardından bu noktaya geldiğini belirtti.

'KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bunun kıymetinin bilinmesinin önemine vurgu yapan Akar, Barış Harekatı'na kadar Kıbrıslıların çok zulüm gördüğünün unutulmaması, bugünlere kolay gelinmediğinin genç nesillere anlatılması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.' diye konuştu.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'

'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ'

Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'da yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

'O güne kadar yapılan katliamların haddi hesabı yok. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'ten beri Ada'ya barış, huzur geldiğini herkesin anlaması, görmesi ve bu hakkı teslim etmesi lazım. O günden itibaren akan kanlar, gözyaşları durdu, insanlar barış ve huzur içinde yaşayabilir bir hale geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın barış bölümünü herkesin çok iyi anlaması lazım.'

'Kıbrıs bizim milli meselemiz.' diyen Akar, Türkiye'nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin ve KKTC'nin barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak bu barış için atılan adımların anlaşılmadığını, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirtti.

Akar, 'Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz.' dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'

KKTC'YE GÖZLEMCİ ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ

Kalıcı bir barış ve istikrar ortamının oluşabilmesi için KKTC'nin, Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, bağımsızlığının, hakkının, hukukunun teslim edilmesi gerekliliğini vurgulayan Hulusi Akar, 'Bunlar kabul edilmediği, Türk varlığına gerekli saygı gösterilmediği sürece bir çözüm olamayacağını hep beraber gördük.' diye konuştu.

Yarım asır süren görüşmelerin ardından bir çözüme varılamadığını dile getiren Bakan Akar, 'Bunun üzerine ne yaptık, kararımızı verdik, egemen, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesi. dedi.

Türk Devletleri Teşkilatında, KKTC'ye gözlemci üye statüsü verilmesinin önemine de işaret eden Hulusi Akar, şunları kaydetti:

'Bizler, garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Yunanistan ile olan münasebetlerimizi de etkili bir şekilde sürdürmeye ve barış elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz barıştan, görüşmelerden yanayız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız ancak diğer taraftan da ne Kıbrıslı kardeşlerimizin ne de kendi haklarımızın çiğnenmesine, bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. 'Barış' dememiz bir zafiyet, 'hakkımızı koruyacağız' dememiz de hiçbir şekilde bir tehdit değil.'

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'

'HAKKIMIZI DA HUKUKUMUZU DA ÇİĞNETMEYECEĞİZ'

Bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

'Fakat Yunanistan'da belli bazı siyasiler bizim yaptığımız çalışmaları, barış girişimlerini maalesef sabote, tahrip ediyor, kendi iç çekişmelerine iki ülkenin hak ve menfaatini feda ediyor. Aynı zamanda bu siyasiler yaptıklarıyla kendi halklarının da güvenliğini ve refahını tehlikeye atıyor. Anlaşılmaz şekildeki silahlanma sevdasıyla iki ülke arasındaki barışı, istikrarı bozmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Biz diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söyledik fakat hakkımızı, hukukumuzu da çiğnetmeyeceğiz.'

Resepsiyona, Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.
Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröristlerin yetişririlmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecek!
Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
İBB Halk Ekmek yönetiminden 32 milyon TL'lik makam aracı siparişi! Ekmek üretmiyor, araba alıyor
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'
Görmesin diye kardeşinin gözlerini kapattı...
BM'nin İsrail çelişkisi... 'Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz'
ABD'den yeni skandal! Teröristlere yaptıkları yardımı açık açık gösterdiler: Bakın kutunun içinde ne var?
Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı
Eskişehir'de bozulan sumatiğe insan eli çözümü şaşırttı
Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi
Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'