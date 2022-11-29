Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın brent petrol fiyatlarına etkisi sürerken, petrol fiyatlarına çifte darbe geldi. Çin'deki koronavirüs tedbirlerine yönelik protestolar hızla yayılırken ortaya çıkan tablo yatırımcıların risk alma iştahını baskılayıp, kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi de arttırdı. Öte yandan ABD dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela'ya yönelik yaptırımları hafifletti. Peş peşe yaşanan iki gelişme brent petrol fiyatlarına adeta darbe vurdu. Petrolün varil fiyatı aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrol tarafında yaşanan bu düşüş iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine peş peşe indirim olarak yansımaya başladı.Motorin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimin hem ardından motorin için ikinci bir indirim haberi daha geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 60 kuruş daha indirim geleceği öğrenildi. 12 Kasım'da 1,54 kuruş indirim yapılan mazot fiyatına 24 Kasım'da 95 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.Bu gece uygulamaya girecek yeni indirim sonrası motorin litre fiyatı Ankara'da 22,61, İstanbul'da 22,49 ve İzmir'de ise 22,67 liraya gerileyecek.Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı.Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.İstanbulBenzin fiyatı: 20,15 TLMotorin fiyatı: 23,09 TLAnkaraBenzin fiyatı: 20,31 TLMotorin fiyatı: 23,21 TLİzmirBenzin fiyatı: 20,32 TLMotorin fiyatı: 23,27 TL