AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6'lı masanın anayasa önerisine tepki: Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo olur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ilçe kadın kolları buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.Çelik'in konuşmasından satır başları:(6'lı masanın anayasa önerisi) Türkiye yine eskisi gibi sistem içi tartışmalarla kendisini var edeceği krizlerde baş başa kalacaktır. Türkiye'nin kazanımlarını geri götürmeye çalışanlara karşı 2023'e karşı daha büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorundayız. Ortaya koyulan maddelerin siyasi temsili olmaz. Buradan vatandaşın iradesi yansıması konusunda baktığımızda eski Türkiye'nin yeniden dirilteceğini görürsünüz.