Adıyaman adliyesi önünde silahlı çatışma: 3 yaralı, 10 gözaltı

Adıyaman Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Adliyesi önünde yakın zamanda iki grup arasında meydana gelen kavga sonrası mahkemeye çıkarılan şahısların yakınları adliye çıkışında karşı karşıya geldi. Pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 10 kişi göz altında alındı.Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk ederken, kavgaya karışan 10 kişi göz altına alındı.Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.