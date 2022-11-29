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ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin yeni amiral gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılmasına dikkat çektiği makalede, övgü dolu ve çarpıcı ifadelere yer verdi. Forbes, TCG Anadolu'nun pistinde konuşlanacak olan Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği hava araçlarını eşsiz olarak niteledi.

ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
Ekleme: 29.11.2022 - 14:37 Güncelleme: 29.11.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
ABD merkezli Forbes dergisi, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri kaleme aldığı bir makale yayınladı.

'EŞSİZ' OLARAK NİTELEDİ

TSK envanterine girmeye gün sayan yeni amiral gemimiz TCG Anadolu ve Bayraktar Kızılelma başta olmak üzere pistte konuşlanacak Türk hava araçları eşsiz olarak nitelenerek övgüyle bahsedildi.

ESKİSİNDEN DAHA DA GÜÇLÜ

Forbes, TCG Anadolu, Bayraktar TB3 ve TB2'yi manşetine taşırken, Türk donanmasını masaya yatırdı, eskisinden de daha güçlü olduğunun altını çizdi.

DÜNYADA BİR İLK: DİĞER DONANMALARA ÖRNEK OLACAK

Forbes dergisinde 'TCG Anadolu: Turkey's New Flagship Will Carry Unique Aircraft' (TCG Anadolu: Türkiye'nin Yeni Amiral Gemisi Eşsiz Uçak Taşıyacak) başlığı ile yayımlanan analizde, Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılacağı ve bununla birlikte Türkiye'nin dünyada bir ilki gerçekleştireceği, bu modelinin diğer donanmalara da örnek olacağı belirtildi.

'Türkiye, yeni amiral gemisi amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu (L-400) denize indirmeye hazırlanırken, eşzamanlı iki gelişme, nihai olarak taşıyacağı uçak tiplerine ışık tuttu' ifadelerine yer verilen haber, şöyle devam etti: 
'2016 yılında gemide inşaat başladığında başlangıçta öngörülen ve tahmin edilenden oldukça farklı olduklarını söylemeye gerek yok.

KIZILELMA TESTİ GEÇTİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma (Kızıl Elma) jet motorlu drone, ilk taksi ve kalkış denemelerini 20 Kasım'da tamamladı.'

Haberde, analistlerin Kızılelma'nın sonraki sürümlerinin süpersonik hızlara ulaşmasını sağlayan bir art yakıcıya sahip olacağını aktardığı kaleme alınırken, 'Bu da şüphesiz bu iddialı insansız savaş hava aracına, çekişmeli hava sahasında göre çok daha fazla hayatta kalma şansı kazandıracak' ifadelerine yer verildi.

Kızılelma'nın üreticisinın Baykar Savunma olduğu hatırlatılırken, Kızılelma'nın kara ve deniz versiyonun olabileceği tahmininde bulunuldu. Haberde ayrıca, 'Baykar ayrıca, Anadolu'dan deniz operasyonları için geliştirilen ve çokça ihraç edilen ünlü TB2'nin katlanır kanatlara sahip özel deniz versiyonu Bayraktar TB3 üzerinde de çalışıyor' ifadelerine yer verildi.

Forbes'un haberinde, 18 Kasım'da yaşanan bir diğer gelişmeye yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Türk AH-1W SuperCobra taarruz helikopteri ile S-70 Seahawk, amiral gemisinin güvertesine ilk kez iniş yaptı.

Paul Iddon imzasını taşıyan analizde şu ifadelere yer verildi:

2017'de Türkiye, Anadolu Amiral Gemisi'nde ara savaşçı olarak kullanmak üzere ABD'nin fazla F-35B'lerini istediğini duyurdu. Bu F-35'leri alma ihtimali, Rusya'dan S-400 alması ve sonucunda ABD tarafından yasaklanması sonucunda yok oldu. Bu kısıtlamalar sonucu Türkiye başka bir yol izledi ve Anadolu'yu (amiral gemisini) bugün gördüğümüz özgün drone ve İHA'lar ile donattı.

Türkiye'nin yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun birçok yönden benzersiz, yenilikçi ve becerikli olacağı da analizde vurgulanan çarpıcı bir noktaydı.

ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek


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