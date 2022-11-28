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Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı

İstiklal Caddesi saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın gerçek kimliği ve bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye’de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
Ekleme: 28.11.2022 - 14:50 Güncelleme: 28.11.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan'ın kardeşi gözaltına alındı. Gözaltı haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Terörist Ahlam Albashir'e bombayı temin eden kişi olduğu öne sürülen ve terör saldırısından sonra Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kardeşinin İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.

Firari Bilal Hassan'ın gerçek kimliği de tespit edildi. Firari Bilal Elhac Maoas'ın bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye'de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
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