Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 14 teröristin etkisiz hale getirildiğni açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açılklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.