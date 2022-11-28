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Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde kadın baro başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener'in ağırladığı baro başkanlarının arasında Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı bildiri yayınlayan ve aynı zamanda HDP Tunceli Kurucu Eşbaşkanı olan Tunceli Barosu Başkanı Fatma Kalsen'in de yer alması dikkat çekti.

Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
Ekleme: 28.11.2022 - 20:52 Güncelleme: 28.11.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde kadın baro başkanlarını kabul etti.

Akşener'in ağırladığı isimler arasında HDP Tunceli Kurucu Eşbaşkanı, HDP Tunceli Milletvekili aday adayı ve aynı zamanda Tunceli Barosu Başkanı Fatma Kalsen'in de yer alması dikkat çekti.

Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!

PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞMIŞTI

Tunceli Barosu geçtiğimiz günlerde Ağrı, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarıyla yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı çıkmış terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmıştı.


Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!

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Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
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