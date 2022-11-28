Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek. Milliyet'in haberine göre; Ankara Kızılcahamam'da, “inci taşı” olarak da bilinen 14 milyon tonluk perlit sahası keşfedildi. Dünyadaki bilinen perlit rezervlerinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10'ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalurji gibi sektörlerde kullanılıyor.İnşaat sektöründe yeşil beton yapımı, tarım, endüstri, ilaç ve kimya gibi birçok sektörde kullanılan perlit keşfi ile ekonomiye 6 milyar lira katkının mümkün olduğu hesaplanıyor.Bu kapsamda yıl başında 87.8 milyon lira yatırımla Kızılcahamam'da perlit madeni açık işletme tesisi ile Bolu'nun Gerede ilçesinde perlit zenginleştirme tesisi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kızılcahamam Perlit Madeni Açık İşletme Tesisi Ön Fizibilite Raporu'na göre, Kızılcahamam'da 14 milyon tonluk volkanik bir cam olan perlit keşfi gerçekleştirildi.Dünyadaki bilinen perlit rezervlerinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10'ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalurji gibi sektörlerde kullanılıyor. 2021'de perlitin yüzde 36'sını Çin, yüzde 29'unu Türkiye, yüzde 17'sini Yunanistan ve yüzde 12'sini ise ABD üretti.Küresel ısınma nedeniyle tüm dünya içerisinde perlitinde kullanıldığı yeşil beton adı verilen betona geçiyor. İnşaat sektöründe ses ve ısı yalıtımının hammaddesi olan perlit, aynı zamanda çimento, alçı bağlayıcılar ve yüzey döşemelerinde kullanılıyor. Türkiye mevcutta 96 ülkeye perlit ihracatını hammadde olarak gerçekleştirirken, proje kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak perlit zenginleştirme tesisi ile ürünün katma değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önü açılacak.Kızılcahamam'daki açık işletme tesisinde yıllık 60 bin ton perlitin üretilmesi planlanırken, Gerede perlit zenginleştirme tesisinde ise 56 bin ton yarı mamul perlit üretilecek. Tesiste üretilen perlitten tesisin planlanan ekonomik ömrü olan 2037 yılına kadar 6 milyar 906 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor..Perlit doğal bir biçimde oluşan silisli volkanik taşlara verilen genel bir isimdir.Perlit inci taşı anlamına gelen,grinin tonlarında siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır.Perlit, az hacmi, yüksek yoğunluğu, su tutma özelliği, kimyasal sabitliği, fiziksel esnekliği, ses geçirgenliğinin az olması gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.Tarım ve bitki yetiştiriciliği işletmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. İnşaat ve yapı sektöründe kullanılan etkili bir malzeme olmaktadır. Sanayi sektöründe, kimya ve ilaç sanayisinde, seramik ve cam sanayisinde sıklıkla farklı şekillerde kullanılmaktadır.Tarım Alanlarında: Toprağı zenginleştirmek ve besin değerini arttırması ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda pelit şu tutma özelliği ile fazla suyu depolamaktadır. Toprağın nem oranının azalması halinde perlit tahvillerinde depolanan su toprağa tekrar verilmektedir.Özellikle, fide ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde bu özelliği ile kullanılmaktadır. Çimli spor alanlarında da perlit kullanımı görülmektedir.İnşaat Sektöründe: Perlit inşaat Sektöründe harç katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında ses yalıtımı özelliği sayesinde inşaat alanında büyük ölçüde avantaj sağlamaktadır. Tavan araları ve duvar boşluklarında, ses yalıtımı için silikon ile birlikte gevşek dolgu malzemesi olarak tercih edilmektedir.Perlitli sıvalarda kullanılmaktadır. Boru izolasyonunda ve tavan kiremitleri içerisinde de perlite rastlamak mümkün olmaktadır.Sanayi Sektöründe: Gıda sanayisinde fitre süzdürme aracı olarak kullanılmaktadır. Meyve suyu, pekmez gibi gıda ürünleri perlitli sistemlerde sürülmektedir. İlaç ve kimya sanayisinde yine süzdürme aracı olarak kullanılır. İlaç ve kimya sanayisinde ayrıca dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Tarım ilaçlarında, haşere ilaçlarında, gübreler ve temizleyici tozlarda dolgu malzemesi özelliği ile perlit kullanılmaktadır. Çam ve seramik üretiminde ise döküm kumuna karıştırılarak kullanılmaktadır.İşi geçirgenliğinin az olması ve ateşe dayanıklı olması ile sanayi sektöründe son derece kullanışlı bir malzeme olmaktadır.Perlit maddesinin en çok bilinen özellikleri şu şekildedir;Ateşe dayanıklıdır.Ses geçirgenliği oldukça düşüktür.Esnek ve sabit bir yapıya sahiptir.Hacmi çok az ve yoğunluğu düşük seviyededir.